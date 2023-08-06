Врач назвала настораживающие симптомы в полости рта

— Если вы увидели, что на слизистых оболочках полости рта — на внутренней поверхности щек, на небе или языке — образовались незаживающие язвы, ранки или пятна, срочно проконсультируйтесь с врачом. Это может говорить как о разрушении зуба, острый край которого травмирует прилегающие к нему мягкие ткани, так и о серьезных заболеваниях организма — о сахарном диабете и даже об онкологии, протекающей в ротовой полости, — объяснила специалист.