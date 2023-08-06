Врач назвала настораживающие симптомы в полости рта

Врач Автандилян назвала настораживающие симптомы в полости рта
Кровоточивость десен, неприятный запах изо рта и язвы могут указывать на проблемы со здоровьем. Об этом сообщила стоматолог Луиза Автандилян.
По ее словам, язвы во рту могут говорить как о разрушении зуба, так и о сахарном диабете и онкологии.
— Если вы увидели, что на слизистых оболочках полости рта — на внутренней поверхности щек, на небе или языке — образовались незаживающие язвы, ранки или пятна, срочно проконсультируйтесь с врачом. Это может говорить как о разрушении зуба, острый край которого травмирует прилегающие к нему мягкие ткани, так и о серьезных заболеваниях организма — о сахарном диабете и даже об онкологии, протекающей в ротовой полости, — объяснила специалист.
Появление острой зубной боли может быть признаком кариеса, отметила она. По словам стоматолога, кровоточивость десен может говорить или о неправильной чистке зубов, или о периодонтите или пародонтите.
— Здоровые десны не должны кровоточить без причины — исключение составляет только агрессивная чистка зубов неаккуратными движениями или слишком жесткой зубной щеткой. Если во время гигиенических процедур вы заметили кровь в раковине, то обязательно обратитесь к специалисту, — посоветовала Автандилян в беседе с «Газетой.ру».