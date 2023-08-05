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Ученые назвали овощ, оказавшийся эффективным средством против атеросклероза

Высокий уровень каротинов в крови связан с меньшей степенью атеросклероза и, соответственно, меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний. Такие выводы сделали ученые в ходе исследования.

Ученые назвали овощ, спасающий от атеросклероза
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Работу возглавила Джемма Чива Бланш из группы трансляционных исследований IDIBAPS в области диабета, липидов и ожирения под руководством Хосепа Видаля.

Атеросклероз и большие риски

Атеросклероз — это накопление холестерина, обычно ЛПНП или «плохого» холестерина , на внутренних стенках кровеносных сосудов. Нарастание в виде атеросклеротических бляшек вызывает сужение внутреннего диаметра сосуда, тем самым затрудняя циркуляцию крови.

Кроме того, эти бляшки могут разрываться и образовывать сгустки, препятствующие току крови, что может привести к инфарктам миокарда (сердечным приступам), когда кровь не достигает сердца, или ишемическим инсультам, когда она не достигает головного мозга.

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Роль каротинов

Ни для кого не секрет, что диета играет ключевую роль в сердечно-сосудистых заболеваниях.

Каротины — это биологически активные соединения, содержащиеся в желтых, оранжевых и зеленых фруктах и овощах, таких как морковь, шпинат, салат, помидоры, сладкий картофель, брокколи, мускусная дыня, сладкий перец, манго, папайя, абрикосы, мушмула и тыква. По мнению ученых. каротины потенциально способны остановить атеросклероз .

В исследовании были рассмотрены 200 человек в возрасте от 50 до 70 лет. Добровольцы были проанализированы по двум параметрам: концентрация каротинов в крови и наличие атеросклеротических бляшек в сонных артериях.

«Исследование приходит к выводу, что чем выше концентрация каротинов в крови, тем меньше атеросклеротическая нагрузка , особенно у женщин. […] Итак, мы можем подтвердить, что диета, богатая фруктами и овощами и, следовательно, каротинами, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний », — объяснил доктор Чива Бланш.

Таким образом, ученые сделали вывод, что с молодых лет важно есть свежие овощи и фрукты светлых цветов, в особенности морковь.

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