Онколог назвал возраст, когда необходимы регулярные обследования

Регулярные обследования обязательны для людей старше 45 лет. Об этом рассказал онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов изданию RT.

© Unsplash

По словам онколога, возраст — главный фактор риска. Чем старше человек, тем менее эффективно организм справляется с клеточными мутациями на уровне ДНК. Именно они влияют на развитие злокачественной опухоли. Кроме того, часто к появлению рака приводят хронические заболевания, которых с возрастом становится только больше. Поэтому важно ходить на регулярные обследования начиная как минимум с 45 лет.

Женщинам нужно раз в полгода или год посещать маммолога и гинеколога. Мужчинам же необходимо записываться к урологу.

"И тем и другим рекомендуется делать гастроскопию, колоноскопию и КТ лёгких. Следить за здоровьем рекомендуется также тем, чьи родственники имели в анамнезе онкологические заболевания", — подчеркнул онколог.

Важно обследоваться женщинам, у которых найден вирус папилломы человека онкогенного типа 16 или 18. Именно он становится причиной развития рака шейки матки в 50% случаев.

Диспансеризация не может гарантировать отсутствие заболеваний, однако она увеличивает шансы на то, что проблем со здоровьем станет значительно меньше.