Онколог назвал возраст, когда необходимы регулярные обследования

Онколог Копосов назвал возраст, когда необходимы регулярные обследования
Регулярные обследования обязательны для людей старше 45 лет. Об этом рассказал онколог, заместитель директора Института онкологии Европейского медицинского центра Павел Копосов изданию RT.
По словам онколога, возраст — главный фактор риска. Чем старше человек, тем менее эффективно организм справляется с клеточными мутациями на уровне ДНК. Именно они влияют на развитие злокачественной опухоли. Кроме того, часто к появлению рака приводят хронические заболевания, которых с возрастом становится только больше. Поэтому важно ходить на регулярные обследования начиная как минимум с 45 лет.
Женщинам нужно раз в полгода или год посещать маммолога и гинеколога. Мужчинам же необходимо записываться к урологу.
"И тем и другим рекомендуется делать гастроскопию, колоноскопию и КТ лёгких. Следить за здоровьем рекомендуется также тем, чьи родственники имели в анамнезе онкологические заболевания", — подчеркнул онколог.
Важно обследоваться женщинам, у которых найден вирус папилломы человека онкогенного типа 16 или 18. Именно он становится причиной развития рака шейки матки в 50% случаев.
Диспансеризация не может гарантировать отсутствие заболеваний, однако она увеличивает шансы на то, что проблем со здоровьем станет значительно меньше.
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