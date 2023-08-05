Названо лучшее упражнение для борьбы с гипертонией
Чтобы побороть гипертонию, нужно чаще стоять в планке. Об этом рассказал врач-терапевт Александр Мясников в своих социальных сетях.
По словам врача, наиболее эффективные физические упражнения для борьбы с гипертонией — изометрические. Во время таких силовых нагрузок длина мышцы не меняется, а суставы не двигаются. К ним относят планку. Александр Мясников отметил, что полезны любые виды планок: сидя около стены, лежа, боковые. Врач сослался на статью из британского журнала спортивной медицины.
Согласно исследованию, эффективными для гипертоников также являются аэробика, высокоинтенсивные интервальные тренировки, бег.
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