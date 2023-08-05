28-летний парень не может выйти из дома из-за укуса клеща

И нет, переквалифицироваться в вегетарианцы будет недостаточно. Реакцию вызывает любой контакт с любым побочным продуктом жизнедеятельности млекопитающих, включая шерсть, молочные продукты и кожу. Даже воздушно-капельным путем.

При случайном контакте вся кожа Кристофера пунцовеет, части тела начинают опухать, дышать становится трудно. Это началось не само собой, ужасная аллергия стала реакцией организма на укус клеща.

С тех пор Кристоферу приходится тщательно подбирать одежду, бытовые средства и еду, ведь убить его может практически что угодно. Относительно безопасны для него только три дальние комнаты его дома. И то с собой он вынужден носить лекарства и браслет для экстренной связи. Домашний «арест» по медицинским показаниям, по-видимому, станет пожизненным.