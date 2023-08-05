Страдающим от болезни Альцгеймера предлагают бесплатные татуировки

Владелица трех салонов сообщила, что таким людям на постоянной основе будут по их желанию бесплатные татуировки с контактной информацией. Женщина обратила внимание, что, отличие от персональных карт экстренной помощи и медицинских идентификационных браслетов, которые растерянные пациенты с прогрессирующей потерей памяти частенько теряют, татуировки более надежны.

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По её словам, на первый взгляд, «татуировка может выглядеть жестоко». Однако благодаря ей в случае необходимости можно будет без труда найти родственников человека.

Пользователи социальных сетей положительно оценили новшество. К примеру, работник одного из домов престарелых подчеркнул, что люди с таким диагнозом легко могут сами снять GPS-часы, а использование татуировки является более предусмотрительным.