Хирурги удалили пациентке кисту размером с футбольный мяч

Огромное новообразование обнаружили медики во время обследования женщины, которая жаловалась на боли в области живота. Об этом сообщается в Telegram-канале Бийской городской больницы N 2.

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Пациентка поступила в медицинское учреждение с жалобами на постоянные боли в нижней части живота, у нее наблюдались проблемы с приемом пищи и мочеиспусканием. Во время обследования врачи обнаружили, что большую часть брюшной полости женщины занимает огромная киста.

"У пациентки мы удалили образование в брюшной полости. Киста была огромная — как футбольный мяч", — рассказала заведующая гинекологическим отделением больницы Ирина Дубинина.