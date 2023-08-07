Врач навал причины повышенного гемоглобина

Гемоглобин может повышаться из-за обезвоживания и курения, сообщил в соцсети врач-терапевт Александр Мясников.
Гемоглобин – это белок, который отвечает за перенос кислорода в организме. Если гемоглобин в норме, тогда человек чувствует себя хорошо. Если показатель снижается – начинается анемия. Если повышается – может развиться эритроцитоз (сгущение крови).
По словам Мясникова, к повышению гемоглобина может привести курение, хронические болезни легких, апноэ сна, миома матки, болезни почек, а также проживание в горах. Другой неочевидной причиной является отравление кобальтом, который используется при создании суставных протезов, сообщает «Мослента».