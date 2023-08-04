Врач рассказала о влиянии жары на работу сердца

Специалист отмечает, что при высоких температурах погоды увеличивается вязкость крови, поднимается артериальное давление и повышается риск тромбообразования. Если возникла одышка, боли в области сердца и сбои сердечного ритма, головокружение и головные боли, стоит обратиться к врачу. Также тревожными симптомами являются сильная усталость после физических нагрузок и длительное повышение артериального давления.

В группу риска входят люди с лишним весом, диабетом, атеросклерозом и пассивным образом жизни. В жару им стоит пить больше воды и меньше находится на солнце. Также стоит помнить о риске теплового удара. От него могут обезопасить кондиционер, вентилятор и темные шторы.