Хруст суставов, в частности пальцев, не опасен для здоровья, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что звук создает не сам хрящ или кость, а воздух, содержащийся в полости сустава.