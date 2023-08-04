Малышева рассказала, опасно ли хрустеть пальцами
Хруст суставов, в частности пальцев, не опасен для здоровья, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что звук создает не сам хрящ или кость, а воздух, содержащийся в полости сустава.
Врач травматолог-ортопед Александр Курманов добавил, что хруст не является симптомом болезней и не приводит к артрозу или артриту.
Хруст создается, когда мы насильственно, резко сгибаем сустав, пространство, которое имеется в суставе, резко меняется. Меняя пространство, резко меняется объем. Эти пузырьки газа, которые имеются в суставе, лопаются и создают такой хруст, — сказал Курманов.