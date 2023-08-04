Кардиолог объяснила, чем жара опасна для гипертоников

Летний период жаркой погоды может крайне негативно влиять на людей, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания. Высокие температурные показали могут стать причиной развития инфаркта или инсульта. Об этом рассказала кардиолог Татьяна Оюнарова.

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Сердечники переносят высокую температуру значительно хуже, чем люди без проблем с сердцем, — заявила она.

По словам медика, сердечно-сосудистая система испытывает огромную нагрузку в жаркие дни, ведь учащается сердцебиение, частота дыхания. Кроме того, в жару появляется риск обезвоживания организма в связи с большой потерей жидкости и важных минеральных солей — калия, кальция, магния. Это также несет вред для сердца и сосудов, поскольку им недостает питательных веществ.

В свою очередь обезвоживание может приводить к формированию тромбов и спазмам сосудов. В результате запускаются компенсаторные механизмы — тахикардия или учащенное дыхание. Они позволяют сохранить нормальное кровоснабжение мозга. И если здоровые люди переносят это нормально, то сердечники ощущают дискомфорт.