Диетолог предупредила о сердечном приступе от холодной пищи

Диетолог Бережная предупредила о сердечном приступе от холодной пищи
Диетолог и педиатр Ирина Бережная рассказала, что от употребления холодной пищи может случиться сердечный приступ. Об этом сообщает радио Sputnik.
Эксперт отметила, что холодная пища и напитки со льдом, которые так популярны летом, могут негативно влиять на организм, в частности на пищеварительную систему.
Она пояснила, что при частом употреблении холодной пищи у человека нарушается выброс ферментов. Это происходит из-за того, что в пища не нагрелась до достаточной температуры. Все это способствует появлению воспаления.
Холодная еда вызывает нарушение микрофоны рта и кишечника. Также она обратила внимание на отдельные блюда. Например, если н разогреть баранину, то она может вызвать непроходимость .
Особенно опасна холодная еда для сердечно-сосудистой системы. Она может стать причиной спазма сосудов, при прохождении через пищевод еда становится причиной сердечного приступа. Чтобы минимизировать негативное влияние, холодную пищу можно запивать теплой водой.
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