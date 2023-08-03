Кардиолог объяснила, чем жара опасна для гипертоников

«С потерей жидкости кровь становится более вязкой, что способствует тромбообразованию, расширению или спазму сосудов, и как следствие — колебания уровня АД. В результате сердечно-сосудистая система начинает использовать компенсаторные механизмы в виде тахикардии, учащения дыхания, чтобы сохранить адекватное кровоснабжение головного мозга, всех органов и систем. Если здоровый человек может даже не заметить этих симптомов во время жары, то у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями эти изменения могут привести к выраженному дискомфорту, ухудшению качества жизни и серьезным осложнениям – инфаркту или инсульту», — заявила медик.