Кардиолог объяснила, чем жара опасна для гипертоников
Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями высокие температуры могут быть особенно опасны. Об этом «Газете.Ru» рассказала Татьяна Оюнарова, к.м.н., врач-кардиолог «ИНВИТРО-Сибирь».
«В жаркие дни сердечно-сосудистая система испытывает колоссальную нагрузку: учащается сердцебиение и дыхание, в некоторых случаях появляется одышка, чувство нехватки воздуха, головокружение, общая слабость, снижение или повышение артериального давления (АД), обмороки, и другие вегетативные расстройства. Это происходит, чтобы организм сохранил внутренний баланс в условиях изменения внешней среды», — пояснила врач.
Кроме того, в жаркую погоду человек теряет большое количество жидкости из-за повышенного потоотделения — это нужно для того, чтобы организм не перегрелся. С потом выделяется большое количество минеральных веществ: хлористый калий, соли кальция, магния и другие. Нередко уменьшается количество выделяемой мочи, вместе с тем, появляются отеки.
«С потерей жидкости кровь становится более вязкой, что способствует тромбообразованию, расширению или спазму сосудов, и как следствие — колебания уровня АД. В результате сердечно-сосудистая система начинает использовать компенсаторные механизмы в виде тахикардии, учащения дыхания, чтобы сохранить адекватное кровоснабжение головного мозга, всех органов и систем. Если здоровый человек может даже не заметить этих симптомов во время жары, то у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями эти изменения могут привести к выраженному дискомфорту, ухудшению качества жизни и серьезным осложнениям – инфаркту или инсульту», — заявила медик.
Так, по словам кардиолога, почти все гипертоники и гипотоники метеозависимы.
«Опасна в данном случае будет не столько жара, сколько резкие перепады температур, которые приводят к колебаниям артериального давления. Кроме того, многие люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями тяжело переносят сочетание высоких температур воздуха и повышенной влажности. Абсолютно любой человек может не переносить жаркую погоду. Но наиболее чувствительны люди с гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью, гипотонией и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы», — резюмировала врач.