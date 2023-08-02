Тренер перечислила привычки, которые помогут сохранить молодость

Желание людей сохранить молодость и красоту приносит большую прибыль для множества компаний. К сожалению, пластические операции, салонные процедуры и препараты не всегда приносят желаемый результат, часто опасны и требуют значительных затрат. Тренер по естественному омоложению Надежда Трескова считает, что гораздо проще и дешевле усвоить несколько привычек, которые помогут удерживать молодость и вести активную и здоровую жизнь.

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«Сбалансированное питание. Один из ключевых факторов для поддержания молодости – привычка питаться правильно и умеренно. Регулярное употребление свежих фруктов и овощей, омега-3 жирных кислот, здоровых белков и углеводов, а также уменьшение индустриальной и жирной пищи сохранит ваш организм в форме», – отмечает специалист.

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Омоложению также способствует здоровый образ жизни и физическая активность. Можно начать с формирования привычки делать зарядку и устраивать прогулки на свежем воздухе хотя бы полчаса в день. Стоит обратить внимание на такие виды спорта, как спортивная ходьба, плавание и йога. Физическая активность улучшает кровообращение, что обеспечивает организм кислородом.

Полноценный и здоровый сон входит в перечень важных компонентов для молодости и энергии. Сон активирует процессы восстановления и регенерации. Для полноценного отдыха организму требуется 7–9 часов сна. Недосыпание же приводит к проблемам со здоровьем и ускоряет старение организма. Сомнологи рекомендуют засыпать до 12 ночи, в одно и то же время.

«Комплексный уход за телом. Регулярный уход за кожей, включая очищение, увлажнение и защиту от вредного воздействия солнца тоже должен войти в привычку. Это поможет избежать появления ранних морщин и сохранит кожу в хорошем состоянии дольше», – подчеркивает Трескова в беседе с «Общественной службой новостей».

И последней полезной привычкой эксперт назвала умение контролировать эмоции и смотреть на вещи с позитивом. Исследования подтверждают влияние психологического состояния на молодость и долголетие. Как правило, людей, что смотрят на жизнь с яркой улыбкой, чаще окружает положительная энергетика и они сами чувствуют себя гораздо моложе.