Терапевт перечислила болезни, которыми можно заразиться в фонтане

Татьяна Воробьева, терапевт, перечислила болезни, которые можно подхватить при купании в фонтане. Об этом сообщает "Мир 24".

© Unsplash

Традиционная забава в День ВДВ 2 августа — купание в фонтане. Эксперт отметила, что это развлечение может оказаться опасным. Дело в том, что вода в фонтанах обновляется не так часто, Поэтому в них размножаются микроорганизмы. Они, в свою очередь, заражают человека опасными инфекциями.

Чаще всего люди после купания в фонтане заражаются острой кишечной инфекцией, конъюнктивитами, респираторными вирусами, гепатитом А и другими заболеваниями.

Кроме того, опасность заключается не только в инфекциях, но и в травмах. Дно фонтана не чистят, из-за чего оно становится скользким. При купании человек может упасть и получить травму.