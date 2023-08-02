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Терапевт Воробьева перечислила болезни, которыми можно заразиться в фонтане

Татьяна Воробьева, терапевт, перечислила болезни, которые можно подхватить при купании в фонтане. Об этом сообщает "Мир 24".

Терапевт перечислила болезни, которыми можно заразиться в фонтане
© Unsplash

Традиционная забава в День ВДВ 2 августа — купание в фонтане. Эксперт отметила, что это развлечение может оказаться опасным. Дело в том, что вода в фонтанах обновляется не так часто, Поэтому в них размножаются микроорганизмы. Они, в свою очередь, заражают человека опасными инфекциями.

Чаще всего люди после купания в фонтане заражаются острой кишечной инфекцией, конъюнктивитами, респираторными вирусами, гепатитом А и другими заболеваниями.

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Кроме того, опасность заключается не только в инфекциях, но и в травмах. Дно фонтана не чистят, из-за чего оно становится скользким. При купании человек может упасть и получить травму.

Ранее сообщалось, что врач рассказал, в каких случаях пожилым опасно купаться.

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