Ученые нашли лечение для мозга у людей с СДВГ

Ученые из университета Суррея разработали программу стимуляции мозга и когнитивного тренинга для людей с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). Об этом сообщает издание NHS.

© Unsplash

ЭКсперты обнаружили, что неинвазивная стимуляция мозга и когнитивные тренировки могут улучшить состояние людей с СДВГ. Эксперимент проводили на 23 детях от 6 до 12 лет, которые не проходят лекарственную терапию.

Дети в рамках эксперимента прошли программу для лечения синдрома, которая длилась две недели. Более половины из них показали улучшения. После того, как было проведено лечение, улучшение сохранялось еще три недели.

Профессор Рой Коэн Кадош, который руководил исследованием, отметил, что его группа сделала большой шаг для исследования СДВГ. Это может изменить жизнь людей с заболеванием и их семей. В будущем эксперты планируют продолжить свои исследования с другими контрольными группами и выяснить механизм болезни.