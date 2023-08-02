Врач объяснила, когда недосып может привести к сахарному диабету

Недостаток сна может привести к диабету в том случае, если есть предрасположенность к этому заболеванию. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

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По словам эксперта, при недостатке сна организм ослабевает и плохо реагирует на изменение внешней среды. В такой ситуации он уже не способен быстро утилизировать глюкозу, объяснила Чернышова.

"Если есть предрасположенность к сахарному диабету, то недосып может стать последней каплей", - терапевт Надежда Чернышова.

Также эксперт рассказала о других опасных последствиях недостатка сна. В частности, может снизиться иммунитет, что сделает человека подверженным простудным заболеваниям, предупредила Чернышова. Кроме того, на фоне недосыпа может повыситься артериальное давление.

"Его регулирование во многом лежит на нервной системе. И если есть предрасположенность к гипертонии, то при нехватке сна, когда организм хуже адаптируется к обстоятельствам, давление может повыситься", – предупредила эксперт.