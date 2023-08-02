Терапевт назвал привычки для здоровой старости

Врач-терапевт и пульмонолог Олег Абакумов рассказал, какие здоровые привычки нужно привить в молодости, чтобы не страдать от заболеваний в старости. Об этом сообщают "Вести Подмосковья".

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Одним из правил, которые назвал врач, стало движение. Он посоветовал заменить просмотр телевизора на диване на прогулки. Также стоит выбрать пешую дорогу вместо автомобиля. Такие привычки способствуют здоровому сердцу и отсутствию лишнего веса в старости.

К активности нужно прибавить спорт, он способствует выработке гормона дофамина. Это происходит, когда человек видит результат своих тренировок. Для того, чтобы внедрить полезную привычку, он рекомендует вести ежедневник и ставить галочки напротив выполненных дел.

Он привел в пример тех, кто отказывался от курения. Люди, видя свой прогресс, были более мотивированы продолжать вести здоровые привычки. В таком случае мозг запоминает направление и автоматически требует выполнение определенных занятий.