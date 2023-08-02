Терапевт назвал привычки для здоровой старости

Терапевт Абакумов назвал привычки для здоровой старости
Врач-терапевт и пульмонолог Олег Абакумов рассказал, какие здоровые привычки нужно привить в молодости, чтобы не страдать от заболеваний в старости. Об этом сообщают "Вести Подмосковья".
Одним из правил, которые назвал врач, стало движение. Он посоветовал заменить просмотр телевизора на диване на прогулки. Также стоит выбрать пешую дорогу вместо автомобиля. Такие привычки способствуют здоровому сердцу и отсутствию лишнего веса в старости.
К активности нужно прибавить спорт, он способствует выработке гормона дофамина. Это происходит, когда человек видит результат своих тренировок. Для того, чтобы внедрить полезную привычку, он рекомендует вести ежедневник и ставить галочки напротив выполненных дел.
Он привел в пример тех, кто отказывался от курения. Люди, видя свой прогресс, были более мотивированы продолжать вести здоровые привычки. В таком случае мозг запоминает направление и автоматически требует выполнение определенных занятий.
Ранее сообщалось, что ученые нашли натуральное вещество от старения и рака.