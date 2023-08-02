Исследование: рутин эффективен против старения и рака

Китайские ученые из Шанхайского института обнаружили у рутина свойства против клеточного старения и способность усилить эффективность химиотерапии при борьбе с раком. Результаты исследования ученых были опубликованы в журнале Aging Cell.

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Рутин - представитель класса флавоноидов, который обладает ангиопротекторным и капилляроукрепляющим действием, а также проявляет антиоксидантные свойства. Вещество чаще всего используется как компонент поливитаминных препаратов, а также как самостоятельный препарат. Источниками промышленного получения рутина являются растения софора японская и гречиха посевная.

Предыдущие исследования показали, что накопление стареющих клеток у пожилых людей связано с увеличением частоты возрастных патологий, которые способствуют ухудшению здоровья. Это открытие механизма старения позволило ученым разрабатывать новые антивозрастные препараты, однако из разработанных вариантов еще нет достаточно безопасных.