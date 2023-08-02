Гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Сергей Вялов рассказал о самом опасном алкогольном напитке. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Эксперт отметил, что пиво очень популярно в теплое время года, но назвал этот напиток коварным. Опасность появляется из-за того, что пиво провоцирует воспаление в организме, поэтому если в организме человека уже есть вирус, то после употребления алкоголя могут начать появляться симптомы заболевания.

Кроме того, пиво очень калорийно, поэтому из-за него на животе откладывается жир, который тяжело сжечь: "Кажется, что особого насыщения нет и можно пить еще и еще. Вот почему начинают расти и живот, и бока, и все остальное".

Еще одна проблема, которая возникает при употреблении пива — закуски. Чаще всего к напитку подают чипсы, рыбу и сухарики. Все это усугубляет воздействие алкоголя на организм, провоцирует лишний жир и обезвоживание.