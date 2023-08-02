Исследование: интенсивная нагрузка уменьшает риск рака на 32%

JAMA Oncology: интенсивная нагрузка уменьшает риск некоторых видов рака на 32%
Стало известно, что четыре-пять минут ежедневных занятий физкультурой могут снизить риск появления онкологии на 32%. Это выяснили специалисты Сиднейского университета.
Итоги их научной работы основаны на анализе данных 22 398 взрослых людей, которые на протяжении семи дней носили трекеры активности на запястьях. Далее эксперты изучили диагнозы участников, связанные с раком, в течение нескольких лет.
Выяснилось, что у людей, занимавшихся физической активностью в среднем по четыре минуты, риск заболеваемости раком почек, желудка, легких и мочевого пузыря уменьшился на 32%.
Авторы работы подчеркнули, что данная активность включает в себя, к примеру, ношение тяжелых сумок с продуктами, подъем по ступенькам, уборка по дому и ряд других занятий.
Кроме того, по их словам, данная работа носит наблюдательный характер – для изучения причин образования заболевания рака оно не предназначалось, передает издание JAMA Oncology.