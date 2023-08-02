Исследование: интенсивная нагрузка уменьшает риск рака на 32%

Стало известно, что четыре-пять минут ежедневных занятий физкультурой могут снизить риск появления онкологии на 32%. Это выяснили специалисты Сиднейского университета.

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Итоги их научной работы основаны на анализе данных 22 398 взрослых людей, которые на протяжении семи дней носили трекеры активности на запястьях. Далее эксперты изучили диагнозы участников, связанные с раком, в течение нескольких лет.

Выяснилось, что у людей, занимавшихся физической активностью в среднем по четыре минуты, риск заболеваемости раком почек, желудка, легких и мочевого пузыря уменьшился на 32%.

Авторы работы подчеркнули, что данная активность включает в себя, к примеру, ношение тяжелых сумок с продуктами, подъем по ступенькам, уборка по дому и ряд других занятий.