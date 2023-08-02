Профессор: установка зубных имплантов может вызвать аллергию

Профессор Зурочка: установка зубных имплантов может вызвать аллергию или воспаление
Сниженный иммунитет пациента, плохая гигиена и курение могут негативно отразиться на его здоровье после установки зубных имплантов. Об этом рассказал заведующий лабораторией иммунобиотехнологии РАН и Российско-Китайского центра ЮУрГУ, профессор Александр Зурочка.
«Для 90 человек из 100 введение импланта безопасно, а у десяти начинается воспаление и отторжение. Среди причин стоматологи называли сниженный иммунитет пациента, плохую гигиену и даже курение — в любом случае виноватым был сам человек. Мы как раз доказали, что не во всех случаях виноват человек», — говорит Александр Зурочка. Его слова цитирует официальный telegram-канал научно-популярного сайта Naked Science.
Раньше считалось, что материалы, из которых делают импланты, не вызывают реакций. Ученые РАН и Российско-Китайского центра ЮУрГУ выяснили, что любой металл, пока находится в организме человека, выделяет наночастицы или ионы. Они влияют на клетки иммунной системы и могут у некоторых людей вызывать аллергию или воспаление. Работа челябинских иммунологов получила широкий резонанс в мировом медицинском сообществе.
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