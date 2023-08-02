Профессор: установка зубных имплантов может вызвать аллергию

«Для 90 человек из 100 введение импланта безопасно, а у десяти начинается воспаление и отторжение. Среди причин стоматологи называли сниженный иммунитет пациента, плохую гигиену и даже курение — в любом случае виноватым был сам человек. Мы как раз доказали, что не во всех случаях виноват человек», — говорит Александр Зурочка. Его слова цитирует официальный telegram-канал научно-популярного сайта Naked Science.