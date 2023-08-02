Врач рассказал, какие продукты снижают риск развития рака

Все они объединены тем, что имеют противовоспалительный эффект, значимый в профилактике рака. При этом ни одна конкретная еда не может гарантировать защиты от этой болезни, отметил доктор Сунни Патель в беседе с британским таблоидом Daily Express.

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Но снизить риск её развития способна — рассказываем какая.

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Продукты для профилактики рака

Ягоды. В этих дарах природы много антиоксидантов, например антоцианы и витамин С. Они помогают нейтрализовать свободные радикалы — вредные молекулы, которые могут повреждать здоровые клетки, плюс вызывают стресс и провоцируют воспаления.

Жирная рыба. Насыщенная омега-3 жирными кислотами, например лосось, скумбрия и сардина, помогает уменьшить воспалительные процессы. Патель порекомендовал съедать от 100 до 120 граммов такой рыбы не реже одного раза в неделю.

Орехи и семечки. Помогают уменьшать воспаление миндаль, грецкие орехи, семена чиа и льняное семя. А всё потому, что в них тоже есть полезные жиры и антиоксиданты. Каждый день нужно съедать горсть орехов или семян — отдельно или добавив в блюда.

Цельнозерновые продукты богаты клетчаткой и различными питательными веществами, которые могут способствовать снижению уровня воспаления и риска развития рака вместе с ним. Клетчатка помогает сохранить здоровье микробиома кишечника, которое важно для иммунной функции и регуляции воспаления. По словам Пателя, как минимум половина зерновых продуктов в рационе должны быть цельнозерновыми — от трёх до пяти порций в день.

Профилактика рака

Риск развития рака наполовину зависит от образа жизни человека, объяснил «Секрету фирмы» врач-эксперт Madanes Россия, торакальный хирург, онколог, пульмонолог, кандидат медицинских наук Сергей Головинский. Он же поделился универсальными рекомендациями по защите от рака.

Отказаться от курения и алкоголя. По словам специалиста, большинство пациентов с онкологическими заболеваниями умирает от рака лёгких. Но вредные вещества в табачном дыме также провоцируют развитие рака полости рта, горла, поджелудочной железы, мочевого пузыря, почек и шейки матки. При этом в группе риска и пассивные курильщики.

Придерживаться здорового питания. Опасны продукты с пищевыми добавками, большим количеством соли или с высокой степенью переработки, а также красное мясо. Плюс важно пить достаточное количество воды.

Быть осторожнее с солнцем. Важно пользоваться солнцезащитными средствами с максимальным уровнем защиты, особенно обладателям светлой кожи, и отказаться от солярий. Кстати, лучшее время для того, чтобы позагорать в средней полосе России, — с 8 до 11 часов утра и после 16 часов.

Держать вес в норме. Лишний вес часто оказывается признаком заболеваний или добавляет риск к их развитию. Соответствие массы росту и возрасту можно определить с помощью индекса массы тела. Больше двигаться. Физическая активность должна быть регулярной — около 10 000 шагов в день или 150–300 минут интенсивных нагрузок в неделю.