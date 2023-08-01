Кардиолог Алексей Утин рассказал, почему нельзя обходить стороной кабинет врача-флеболога, консультация которого может спасти вам жизнь.

По данным статистики, треть взрослых людей в возрасте от 18 до 64 лет подвержена развитию варикозного расширения вен. В результате повышается риск образования тромбов.

Специалист Утин назвал тревожные симптомы, которые станут сигналом того, что у вас может развиваться варикоз: изменения оттенка кожи, формы и цвета вен, тяжесть в ногах, зуд вокруг кровеносных сосудов, боль и пульсацию в ногах, жжение в конечностях.

Нужно понимать, что образ жизни, "стоячая" работа, лишний вес и возраст становятся факторами, провоцирующими варикоз. Кроме того, у беременных женщин в 12 раз возрастает риск появления тромбоза глубоких вен. Людям из групп риска стоит обязательно посещать врача-флеболога.