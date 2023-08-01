Кардиолог объяснила, почему в жару скачет давление

Повышение артериального давления часто связывают с ощущением дискомфорта в жаркую погоду, однако сама по себе температура не является виновником этого явления. Об этом рассказала доктор медицинских наук, кардиолог и медицинский психолог Анна Кореневич.

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Как пояснила специалист, причина скачков артериального давления часто лежит на поверхности, но может быть не до конца осознана самим человеком. Она может быть связана с неприятными эмоциями и переживаниями.

— Если вы чувствуете нервозность или тревогу во время жары, то первопричиной колебаний артериального давления является ваше эмоциональное состояние, а не сама погода, — пояснила врач в комментарии Pravda.ru.

В свою очередь терапевт Татьяна Романенко перечислила факторы риска для развития гипертонии: избыточный вес, малоподвижный образ жизни, избыточное употребление поваренной соли или алкоголя, стресс, курение, наследственность, передает РИАМО.