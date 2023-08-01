Терапевт рассказала, при каких заболеваниях перелеты опасны

Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева предупреждает о возможных ухудшениях состояния заболеваний лор-органов и дыхательной системы во время перелетов. Ее слова приводит "Москва 24".

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В период полета происходит перепад давления, объяснила медик, что может сильно ухудшить состояние пассажиров с отитом, гайморитом или заложенностью носа. Также у тех, кто страдает дыхательной недостаточностью, есть риск обострения заболевания.

Помимо этого, Ярцева обратила внимание на склонность к тромбозу и варикозному расширению вен во время долгих перелетов, когда пассажиры проводят длительное время в сидячем положении. Таким пассажирам рекомендуется носить компрессионные чулки и прием препаратов для разжижения крови, если это назначено врачом.

Также, для пассажиров с неконтролируемым артериальным давлением, врач советует принести с собой таблетки для его стабилизации. В перелете могут возникнуть непредвиденные ситуации, которые вызывают волнение, что может повлиять на давление. При наличии медикаментов пассажиры смогут справиться с такими ситуациями.