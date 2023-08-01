Специалисты назвали снижающие боль в спине три фактора

Ученые из Университетов Сиднея в Австралии и Стэнфордского университета в США провели обширное исследование, в результате которого было выяснено, что определенные изменения в образе жизни могут значительно снизить риск развития хронической боли в пояснице. Согласно опубликованным данным в журнале The Lancet Rheumatology, устранение лишнего веса, обеспечение комфортабельного рабочего места и отказ от курения могут сократить вероятность появления такой боли на 39%.

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Ученые проанализировали более 500 предыдущих исследований, проведенных с 1980 по 2019 годы. Их целью было найти эффективные методы борьбы с хронической болью в пояснице, которая становится все более распространенной проблемой в мире.

Согласно результатам исследования, курение оказывает негативное влияние на микроциркуляцию крови, включая позвоночные диски и суставы, что приводит к ослаблению костной структуры. Избыточный вес способствует воспалительным процессам в организме и повышает риск травм. Кроме того, некомфортное рабочее место приводит к длительному сидению в неправильной позе, что вызывает напряжение и боли в спине.

Ученые подчеркивают, что глобально число людей, страдающих хронической болью в пояснице, будет продолжать расти. Поэтому необходимы дополнительные исследования для разработки более эффективных методов предотвращения и лечения этого недуга. Внесение изменений в свой образ жизни, такие как борьба с лишним весом, улучшение условий работы и отказ от курения, может стать важным шагом к снижению риска хронической боли в пояснице и улучшению качества жизни.