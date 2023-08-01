Ученые разработали новые формы таблеток

Ученые из института Макса Планка разработали новые формы таблеток, которые позволят улучшить эффективность лечения. Обычные таблетки имеют стандартные формы, такие как круги или овалы, которые обеспечивают удобство их глотания, но не дают возможности контролировать высвобождение активных ингредиентов. Новая разработка позволяет проектировать сложные 3D-печатные формы таблеток, каждая из которых высвобождает препарат определенным образом.

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Для проектирования новых форм таблеток исследователи использовали компьютерные модели, которые определяют профиль высвобождения активного ингредиента. Затем с помощью коммерческого 3D-принтера создаются таблетки с особыми формами. Лабораторные эксперименты показали, что такие таблетки растворяются в воде в соответствии с предсказаниями модели и высвобождают нужное количество препарата в желаемое время.

Несмотря на необычные формы, новые таблетки все равно можно легко проглотить. Чтобы обеспечить комфорт и безопасность, исследователи предлагают заключать их в биоразлагаемую капсулу. Такая разработка позволит достигать необходимой концентрации активных ингредиентов в организме и повысит эффективность медикаментозного лечения.