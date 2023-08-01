Установлена новая причина мужского бесплодия

Исследователи Мичиганского университета (США) установили, что изменения аминокислот в сперме могут быть причиной мужского бесплодия. Результаты работы ученых были представлены в журнале Nature Structural & Molecular Biology (входит в группу Nature).

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Авторы работы изучали детали образования спермы на молекулярном уровне, уделяя особое внимание нарушениям процесса. В отличие от других клеток организма, сперматозоиды обладают уникальной характеристикой — их генетический материал насыщен белками, называемыми протаминами.

В норме в процессе спермиогенеза – превращения круглых сперматид в сперматозоиды, — и позже при их «дозревании» в придатках яичка (эпидидимус), происходит замена обычных белков, на которые навиты ДНК во всех клетках — гистонах — на уникальные белки, которые есть только в сперматозоидах, — протамины.

Протамины богаты аргинином, положительно заряженной аминокислотой, которая прочно связывается с отрицательно заряженной ДНК. Однако недавние исследования показали, что протамины также содержат неаргининовые аминокислоты, которые имеют неожиданные модификации.