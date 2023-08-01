Пульмонолог предупредил о риске поражения легких при курении вейпов

«При тестировании на животных этот кетен вызывал острое поражение лёгких при дыхании через аэрозоли электронных сигарет, таким образом подтверждая тот синдром EVALI (болезнь вейперов), который был описан в США. Была и клиника: больные жаловались на одышку, кашель, боли в груди, иногда и диарею, боль в животе, лихорадку и так далее. Этот эпизод был в 2020 году, когда больше 2800 пациентов были госпитализированы, было 68 случаев смерти, связанных с этим синдромом. С другой стороны – производителей очень много и никто из них не публикует состав, поэтому можно было бы оспорить утвержден о вреде, сказав, что другие составы не выделяют этот газ или выделяют его в меньше степени».