Пульмонолог предупредил о риске поражения легких при курении вейпов
В них, кроме никотина, содержатся биологически активные вещества, при разложении которых выделяется высокотоксичный газ кетен.
Он может повредить лёгкие и привести к смерти. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сказал директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии, главный торакальный хирург России Пётр Яблонский.
«При тестировании на животных этот кетен вызывал острое поражение лёгких при дыхании через аэрозоли электронных сигарет, таким образом подтверждая тот синдром EVALI (болезнь вейперов), который был описан в США. Была и клиника: больные жаловались на одышку, кашель, боли в груди, иногда и диарею, боль в животе, лихорадку и так далее. Этот эпизод был в 2020 году, когда больше 2800 пациентов были госпитализированы, было 68 случаев смерти, связанных с этим синдромом. С другой стороны – производителей очень много и никто из них не публикует состав, поэтому можно было бы оспорить утвержден о вреде, сказав, что другие составы не выделяют этот газ или выделяют его в меньше степени».
Врач подчеркнул, что при употреблении вейпов исключить попадание канцерогенов в организм невозможно: любой прибор, который содержит нагревательный элемент, приводит к испарению металлов – хрома, железа, никеля и других, и они попадают в организм.
Также Яблонский призывал не забывать, что основное вещество картриджа – никотин.
«Кроме никотина, в вейпах есть примеси и вкусовые и ароматические добавки, которые смягчают его поступление в организм. Сам по себе никотин противный и вызывает першение в горле и кашель, люди бы не привыкли к нему, но есть добавки. После введения ограничений на курение обычных сигарет производители стали применять ловкий маркетинговый ход: изменить форму, но не поменять сути. Если о вреде курения обычных сигарет мы знаем много, то последствия курения вейпов не так хорошо изучены. В четырёх странах мира уже есть исследования, которые показали токсичность вейпов, превышающую токсичность табака».