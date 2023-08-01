Четыре минуты физических упражнений в день снижают риск рака

Ученые Сиднейского университета провели исследование и выяснили, что четыре-пять минут ежедневных занятий физкультурой способны понизить риск возникновения онкологии на 32%.

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Результаты научной работы основаны на анализе данных 22 398 взрослых людей. Они носили трекеры активности на запястьях в течение недели. Зачем специалисты изучили диагнозы участников, связанные с раком, в течение нескольких лет.

Оказалось, что у людей, которые занимались физической активностью в среднем по четыре минуты, риск заболеваемости раком почек, желудка, легких и мочевого пузыря, снизился на 32%.

Ученые уточнили, что данная активность включает в себя, к примеру, ношение тяжелых сумок с продуктами, подъем по ступенькам, уборка по дому, быструю ходьбу и ряд других занятий.