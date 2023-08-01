Лето, несомненно, прекрасное время года, однако именно в этот период можно подхватить различные недуги, особенно те, которые связаны с урологическими проблемами. Об этом в беседе с "Секретом фирмы" заявил уролог-андролог из медицинского центра "СМ-Клиника" Алексей Шкабурин.

Одной из частых проблем летом является обострение цистита - воспаления мочевого пузыря, отметил эксперт. Это заболевание обычно связывают с женщинами, но оно может проявиться и у мужчин. Еще одним распространенным, по его словам, является простатит - воспаление простаты, что является исключительно мужским заболеванием.

Такое "летнее" увеличение заболеваний связано, как минимум, с купанием в прохладной воде, утверждает врач. Для предотвращения этих проблем он советует выходить на берег через 10 минут, а не ждать, пока губы посинеют. Если купание происходит в речке или водоеме с низким качеством воды, то возможно обострение различных инфекций, подчеркнул медик.

В перечне "летних" болезней также присутствуют мочекаменная болезнь и венерические инфекции. Особенно резко вспышки последних могут происходить после курортных романов, подчеркивает уролог, когда контрацептивные меры не принимаются в расчет. Врач предупреждает о важности проверки на инфекции передаваемые половым путем, так как они могут протекать без симптомов.

Кроме того, в жаркое время года он призывает обращать внимание на здоровье почек. Обезвоживание может привести к образованию камней, поэтому особенно важно соблюдать питьевой режим. Женщинам следует употреблять 40 мл воды на 1 кг массы тела, а мужчинам - 30 мл на 1 кг веса, резюмировал доктор.