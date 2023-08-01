Терапевт развеяла популярные мифы о заболеваемости ОРВИ летом

Большинство вирусов, вызывающих острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), обычно активизируются в осенне-зимний период. Однако некоторые респираторные вирусы наиболее активны в теплую и влажную погоду летних месяцев, такие как энтеровирусы и вирус парагриппа. Этой информацией поделилась с «Газетой.Ru» Светлана Куприна, врач-терапевт, работающая в медицинском центре «ИНВИТРО-Воронеж».

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Основной причиной вирусных инфекций, по словам специалиста, является контакт с больным человеком. А развитие бактериальных осложнений связано с активацией собственной патогенной микрофлоры на фоне снижения иммунитета, пояснила врач.

Она подчеркнула, что распространенный миф о том, что простуда может быть вызвана сквозняком в жару, не имеет научного обоснования. Согласно словам медика, проблемой может стать резкая смена температуры, когда человек, находившийся на жаре, попадает в холодное помещение с наличием сквозняка.

Также мифом, утверждает эксперт, является утверждение о том, что простуду можно подхватить от мороженого. Некоторые люди могут испытывать чувствительность слизистых к холоду, что может вызывать неприятные ощущения в горле. Однако нет достоверных данных о том, что употребление мороженого приводит к обострению хронических заболеваний уха, горла и носа, резюмировала терапевт.