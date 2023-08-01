Стоматолог рассказал, можно ли вылечить кариес зубной пастой

Сегодня в магазинах представлено огромное количество зубных паст с пометкой «анти-кариес». Это гигиеническое средство, как правило, помогает предотвратить разрушение зуба. А получится ли с его помощью вылечить заболевание, рассказал «ФедералПресс» стоматолог-ортопед Владимир Ешидоржиев.

«Вылечить кариес зубной пастой можно, однако есть несколько «но». Во-первых, заболевание должно быть в стадии белого пятна. В это время зуб выглядит здоровым, никаких болевых ощущений нет, но разрушение тканей уже началось», – пояснил врач.

Во-вторых, гарантию на этот метод пациенту не даст ни один стоматолог. Вероятность равна 50 %. Поэтому Ешидоржиев призывает не экспериментировать и не затягивать.

Человек совершит правильный выбор, если проведет своевременное лечение зуба до перехода кариеса в более тяжелую стадию. Сделать это можно даже без бормашины – методом ICON. Его суть в том, что после чистки полости рта специальными средствами стоматологи с помощью гидроксиапатита запечатывают кариес и останавливают процесс разрушения зуба.