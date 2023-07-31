Вирусолог подтвердил риск возвращения эпидемии чумы

Бактерия Y. Pestis (чумная палочка) может вернуться после 670 лет отсутствия. Об этом сообщили немецкие ученые. Вирусолог и эксперт по биотехнологиям Сергей Вострухов считает такой исход вполне реальным.

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«Период относительной безмятежности подошел к концу. Иммунная прослойка населения истощается, а вирусы мутируют», — так прокомментировал Вострухов интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявление немецких ученых о возвращении чумной палочки. Вирусолог отметил, что многие бактерии, побежденные века назад, могут возвращаться. Он добавил, что из-за антибиотиков возбудители инфекционных заболеваний становятся все более устойчивыми.

По словам Вострухова, РФ сможет справиться с инфекциями. Это подтвердил опыт борьбы с COVID-19, подчеркивает он. «У нас есть колоссальный опыт диагностики, терапии и профилактики заболеваний», — заключил вирусолог.