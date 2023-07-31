Стоматолог назвала причины появления трещин на языке

По общему правилу, язык должен быть достаточно ровным, без складок и трещин. Почему возникают последние и стоит ли беспокоиться в таком случае, "Аргументам и Фактам" рассказала Вероника Мелехова.

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По словам специалиста, иногда трещинки появляются из-за какого-то травмирующего фактора, например, прикусывания языка зубами. Такая травма языка может быть следствием неправильной усадки протеза во рту, так как в подобной ситуации язык постоянно прикусывается.