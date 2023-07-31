Проблемы с носовым дыханием, стекание слизи по задней части глотки и сильный храп являются главными симптомами появления аденоидов. Об этом порталу NEWS.ru рассказал отоларинголог Владимир Зайцев.

Как объяснил специалист, при стекании слизи по задней стенке глотки аденоиды воспаляются и вырабатывают ее еще больше. Это, в свою очередь, приводит к появлению кашля.

Последний из трех названных симптомов объясняется тем, что у человека не дышит нос, поэтому он автоматически открывает рот для дыхания, отметил отоларинголог.