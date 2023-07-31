Онколог Ли назвала неочевидный ранний симптом рака
Вздутие живота может свидетельствовать о серьезных проблемах с пищеварением, в том числе о развитии онкологических заболеваний. Об этом изданию Express рассказала врач-онколог Дебора Ли.
По ее словам, около 10-25% здоровых людей периодически страдают от дискомфорта в желудке. Его вызывают, например, жирная пища, газированные напитки и стресс.
Однако в некоторых случаях это относительно естественное состояние может являться одним из признаков рака. Как объяснила онколог, подобный симптом обычно проявляется при онкологии яичников, поджелудочной железы и кишечника.
Рамблер: главные новости