Вздутие живота может свидетельствовать о серьезных проблемах с пищеварением, в том числе о развитии онкологических заболеваний. Об этом изданию Express рассказала врач-онколог Дебора Ли.

По ее словам, около 10-25% здоровых людей периодически страдают от дискомфорта в желудке. Его вызывают, например, жирная пища, газированные напитки и стресс.