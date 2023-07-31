Названы самые востребованные врачи у россиян

«Мы видим высокую динамику роста интереса СМИ к теме здоровья. В первом полугодии 2023 года количество комментариев по этой теме выросло на 557, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, если по темам ЗОЖ, ветеринарии и фармацевтики их количество осталось на прежнем уровне, то по теме медицины мы увидели рост почти вдвое», — рассказала Элеонора Пахомова, заместитель генерального директора Pressfeed по стратегическим коммуникациям.