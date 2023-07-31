Врач предупредил о протекающем бессимптомно виде рака

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о виде рака, который сначала протекает без симптомов. Его слова передает «Общественная служба новостей».

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Мясников заявил, что рак пищевода на начальном этапе протекает без каких-либо симптомов. По словам врача, признаки, указывающие на это заболевание, возникают, когда стадия рака уже является запущенной. Среди симптомов, которые свидетельствуют о последних стадиях болезни, доктор, в частности, назвал невозможность глотать пищу.

Также специалист рассказал, что одним из факторов риска рака пищевода является генетика. «В Африке и Азии, в районе Китая, рак пищевода встречается в 16 раз чаще, [чем в других регионах]», — уточнил Мясников. Он добавил, что развитие этого онкологического заболевания могут также провоцировать курение, алкоголь и вирус папилломы человека.