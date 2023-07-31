Жирные кислоты омега-3 обладают противовоспалительными свойствами и положительно сказываются на работе легких. К такому выводу пришли ученые в ходе проведения исследования, результаты которого опубликованы в ATS Journals .

В эксперименте приняли участие более 15 000 человек. В течение некоторого периода времени исследователи отслеживали состояние испытуемых, в том числе направляли их на сдачу анализов и прохождение обследований. Целью было выявить связь между функционированием легких и уровнем жирных кислот в организме.