Онколог назвал неочевидный симптом рака пищевода

По словам медика, выделяют два главных вида рака пищевода – плоскоклеточный рак и карцинома пищевода. Первый тип связывают с табакокурением, а второй с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). При этом заболевании содержимое желудка по разным причинам попадает в пищевод и желудок, ткани которых не могут справиться с кислой и агрессивной средой.