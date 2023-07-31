Онколог назвал неочевидный симптом рака пищевода
Врач-онколог Андрей Исаев-Апостолов рассказал о виде рака, симптомом которого является изжога.
По словам медика, выделяют два главных вида рака пищевода – плоскоклеточный рак и карцинома пищевода. Первый тип связывают с табакокурением, а второй с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). При этом заболевании содержимое желудка по разным причинам попадает в пищевод и желудок, ткани которых не могут справиться с кислой и агрессивной средой.
«Ткани там не приспособлены к такой среде, возникает воспаление, и человек мучается от изжоги», – отметил медик.
Рак пищевода может развиться из-за гастроэзофагеальной рефлюксной болезни в том случае, если пациент игнорировал симптомы в течение нескольких лет. Кроме того, к карциноме пищевода могут привести лишний вес и горячие напитки.
Симптомами данного вида рака могут быть похудение, ощущение кома в горле, частое глотание, рвота, а также боли в грудной клетке или спине, пояснил Исаев-Апостолов порталу «Доктор Питер».