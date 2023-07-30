Эндокринолог назвала полезный для диабетиков хлеб

Людям, страдающим диабетом, лучше всего подходит белковый хлеб. Об этом рассказала врач-эндокринолог Антонина Гуреева изданию "МедикФорум".

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По словам эксперта, белковый хлеб — хорошая альтернатива белому хлебу, потому что он содержит меньше углеводов. Белки и волокна не позволяют повышаться уровню сахара в крови и уменьшают чувство голода.

Однако эндокринолог уточнила, что белковый хлеб нужно выбирать очень внимательно и смотреть на его состав. Некоторые виды могут содержать скрытые ингредиенты, например мальтодекстрин или другие углеводы. Они, наоборот, негативно влияют на уровень сахара в крови.

Стоит обратить внимание и на то, сколько белкового хлеба вы едите.

"Несмотря на то, что в нем меньше углеводов, вы все равно должны потреблять его в умеренных количествах, чтобы поддерживать уровень сахара в крови в оптимальном диапазоне", — уточнила Антонина Гуреева.