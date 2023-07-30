Стало известно, на какую болезнь указывают отеки ног

Кардиолог Козлова рассказала, на какую болезнь указывают отеки ног
Отеки ног характерны при сердечной недостаточности. Об этом рассказала кардиоонколог, заведующая поликлиническим отделением клиники "Евроонко" Ольга Козлова изданию RT.
По словам врача, ноги отекают по разным причинам. Одни из них — болезни внутренних органов и суставов. К таким Козлова отнесла хроническую венозную недостаточность в связи с варикозом, тромбоз глубоких вен, болезни почек. Кроме того, она упомянула заболевания печени и суставов.
Эксперт подчеркнула, что если отечность не проходит даже после отдыха, то это может указывать на серьезные патологии, в том числе сердечную недостаточность. К ней относят острые и хронические заболевания миокарда, патологии клапанов и коронарных сосудов, нарушения сердечного ритма, болезни перикарда.
Более того, при сердечной недостаточно отеки обычно распространяются от ног к верхним конечностям.
"Устранение отеков конечностей возможно только при эффективном лечении основного заболевания — сердца", — отметила эксперт.
Заниматься самолечением не стоит. А чтобы отеки не тревожили, нужно носить удобную обувь, есть меньше сладкого и соленого, пить больше воды.
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