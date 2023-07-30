Стало известно, на какую болезнь указывают отеки ног

Отеки ног характерны при сердечной недостаточности. Об этом рассказала кардиоонколог, заведующая поликлиническим отделением клиники "Евроонко" Ольга Козлова изданию RT.

© Unsplash

По словам врача, ноги отекают по разным причинам. Одни из них — болезни внутренних органов и суставов. К таким Козлова отнесла хроническую венозную недостаточность в связи с варикозом, тромбоз глубоких вен, болезни почек. Кроме того, она упомянула заболевания печени и суставов.

Эксперт подчеркнула, что если отечность не проходит даже после отдыха, то это может указывать на серьезные патологии, в том числе сердечную недостаточность. К ней относят острые и хронические заболевания миокарда, патологии клапанов и коронарных сосудов, нарушения сердечного ритма, болезни перикарда.

Более того, при сердечной недостаточно отеки обычно распространяются от ног к верхним конечностям.

"Устранение отеков конечностей возможно только при эффективном лечении основного заболевания — сердца", — отметила эксперт.

Заниматься самолечением не стоит. А чтобы отеки не тревожили, нужно носить удобную обувь, есть меньше сладкого и соленого, пить больше воды.