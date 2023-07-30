Диетолог рассказала, какие продукты помогают при диабете

Сахарный диабет негативно влияет на состояние сосудов. Чтобы их укрепить, стоит обратить внимание на продукты с витамином C, омега-3, рутином, хромом. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в интервью изданию "Москва 24".

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Диетолог отмечает, что правильное питание может помочь укрепить сосуды. Если они не будут повреждаться, то это снизит риск диабета. Для этого стоить употреблять продукты с антиоксидантами, которые полезны для мелких сосудов, например чернику, голубику и ежевику. Эти ягоды также помогают при ухудшении зрения, которым страдают диабетики.

По словам Соломатиной, хром проводит сахар в клетку и убирает его из кровяного русла. Среди продуктов с хромом — какао без сахара, рыба, морепродукты, брокколи.

Эксперт также советует употреблять продукты с рутином, который является укрепляющим сосуды антиоксидантом. Соломатина отнесла к ним черноплодную рябина и калину.

"Для диабетиков будет полезно все, что содержит витамин C. Это, например, болгарский перец и черная смородина", — дополнила эксперт.

Диабетикам не стоить отказываться от жирной рыбы, которая содержит омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты. Такая рыба уменьшает вероятность воспаления и предотвращает окислительный стресс.