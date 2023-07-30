Гастроэнтеролог назвала причины вздутия живота

Вздутие живота может быть вызвано как безвредными причинами, так и серьезным дисбалансом в кишечнике. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Александра Алисова изданию "МедикФорум".

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По словам гастроэнтеролога, некоторые причины вздутия живота не представляют опасности. Например, потребление определенных продуктов и напитков. Кроме того, живот может вздуваться в результате заглатывания воздуха во время еды.

Однако если вздутие живота не прекращается в течение трех недель, то это связано с проблемами в кишечнике. Стоит обратиться к врачу.

"Если у вас нет нужных бактерий или их недостаточно, некоторые виды клетчатки могут ферментироваться и вызывать газообразование, что приводит к вздутию живота", — подчеркнула эксперт.

При вздутии живота могут помочь ферментированные продукты, например кимчи, живой йогурт, темпе и чайный гриб. В результате ферментации в еде повышается количество полезных микроорганизмов, а вредных — снижается.

Ярко окрашенные ягоды вроде черники и малины содержат полифенолы, которые положительно влияют на стенку кишечника. Более того, при вздутии живота может помочь активированный уголь. У него имеются воздушные карманы, которые поглощают газ и не дают организму его накапливать.

Врач отметила, что при вздутии живота стоит также заняться легкой ходьбой, начать правильно увлажняться и уменьшить количество порций еды.