Ученые предупредили о риске распространения смертоносной чумы

Чума в современном мире серьезно угрожает человечеству, поскольку высоки риски ее распространения. Она способна привести к пандемии. Об этом предупредили сотрудники Кильского университета и Института эволюционной биологии имени Макса Планка в Плене.

Ученые выяснили, что чумная палочка Y. pestis эволюционирует быстрыми темпами. При этом производящий токсины профаг приобретает патоген, что делает чуму более болезнетворной. Исследования показали, что в ходе эволюции чумная палочка приобрела высокий уровень вирулентности.

Специалисты объяснили, что это изменение поспособствовало более поздним вспышкам некоторых смертоносных пандемий. Таким образом, приобретая новые генетические элементы, чума может обрести дополнительные симптомы и при этом понизить уровень своего выявления — диагностировать ее станет сложнее, сообщили ученые в статье для журнала Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.