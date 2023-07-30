Ученые назвали продукты, помогающие сохранить слух до глубокой старости

Исследователи выяснили, что употребление жирных сортов рыбы, таких как сардины, лосось и макрель, значительно снижает риск развития глухоты. По словам учёных, достаточный уровень Омега-3 помогает предотвратить ушные инфекции и проблемы со слухом, связанные с возрастом.

В ходе исследования были проанализированы данные около 100000 человек. Ученые сравнивали показатели слуха и уровень жирных кислот омега-3. В результате, была выявлена прямая зависимость между количеством этого вещества в крови и здоровьем ушей. По мнению учёных, оно способно сохранить здоровье клеток внутреннего уха и облегчить воспалительные реакции на громкие звуки, химические вещества или инфекции.