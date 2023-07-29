Эксперт объяснила, чем опасно почернение ногтя

Подолог Койнова объяснила, чем опасно почернение ногтя
Подолог Анжелика Койнова назвала несколько причин, почему ноготь на ноге может изменить цвет. Ее слова приводит Life.ru.
Эксперт объяснила, что ногти обычно чернеют потому, что капилляры и кровеносные сосуды лопаются или разрастаются. Происходить это может по нескольким причинам.
Во-первых, почернение ногтя может произойти из-за травмы. Образуется гематома, ноготь меняет цвет.
Другой причиной может оказаться слишком сильная потливость. Влажная среда служит отличным местом для размножения бактерий, которые в итоге делают ноготь темным, объясняет Койнова.
Также изменить свой цвет ноготь может из-за неудобной обуви. Такое часто случается у спортсменов, моделей или танцоров.
Наиболее серьезными причинами почернения ногтя могут быть проблемы с внутренними органами и онкология. Цвет ногтевой пластины в этом случае меняется из-за деформации кровеносных сосудов.
Койнова рекомендует обратиться к специалисту, чтобы он назвал истинную причину почернения ногтя.
С лечением эксперт советует не затягивать, поскольку могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.
Например, может развиться сложно поддающаяся лечению и заразная маланонихия или онихолизис (отслоение ногтя от пальца). Если не лечить и развившийся онихолизис, он перейдет в экзостоз — утолщение ногтя, которое приносит массу неудобств, а удалить его можно только, обратившись к хирургу.
Если же под ногтем образовалась гематома, она может вытеснить ноготь, который в итоге станет неровным, заключила Койнова.
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