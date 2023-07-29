Эксперт объяснила, чем опасно почернение ногтя

Подолог Анжелика Койнова назвала несколько причин, почему ноготь на ноге может изменить цвет. Ее слова приводит Life.ru.

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Эксперт объяснила, что ногти обычно чернеют потому, что капилляры и кровеносные сосуды лопаются или разрастаются. Происходить это может по нескольким причинам.

Во-первых, почернение ногтя может произойти из-за травмы. Образуется гематома, ноготь меняет цвет.

Другой причиной может оказаться слишком сильная потливость. Влажная среда служит отличным местом для размножения бактерий, которые в итоге делают ноготь темным, объясняет Койнова.

Также изменить свой цвет ноготь может из-за неудобной обуви. Такое часто случается у спортсменов, моделей или танцоров.

Наиболее серьезными причинами почернения ногтя могут быть проблемы с внутренними органами и онкология. Цвет ногтевой пластины в этом случае меняется из-за деформации кровеносных сосудов.

Койнова рекомендует обратиться к специалисту, чтобы он назвал истинную причину почернения ногтя.

С лечением эксперт советует не затягивать, поскольку могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

Например, может развиться сложно поддающаяся лечению и заразная маланонихия или онихолизис (отслоение ногтя от пальца). Если не лечить и развившийся онихолизис, он перейдет в экзостоз — утолщение ногтя, которое приносит массу неудобств, а удалить его можно только, обратившись к хирургу.

Если же под ногтем образовалась гематома, она может вытеснить ноготь, который в итоге станет неровным, заключила Койнова.