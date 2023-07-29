Врач объяснила, для кого опасен дождь

Для большинства людей осадки опасности не представляют. Но есть и те, кому дождливая может навредить в плане здоровья. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышева.

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В частности, неважно себя чувствовать в пасмурную погоду с осадками могут гипертоники и гипотоники: возможные перепады артериального давления. Такие проблемы вызваны тем фактом, что во время дождя атмосферное давление всегда понижается, объяснила эксперт.

Также дождь может негативно сказаться на самочувствии людей, страдающих хроническими заболеваниями легких. В дождь концентрация кислорода в воздухе снижается, поэтому пациенты с вышеуказанным недугом могут испытывать дискомфорт, отметила Чернышева.

Кроме того, специалист напомнила, что в пасмурную и сырую погоду могут обостриться проблемы с суставами.